وزير الكهرباء يبحث خطوات إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأسمدة العضوية

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوفد من الخبراء الاستشاريين من كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور اكرم فاروق وكيل الكلية، بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية.



انشاء مجمع صناعي متكامل لانتاج انواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخلاص المواد والعناصر النادره

وجاء الاجتماع لبحث اتخاذ الخطوات التنفيذية لانشاء مجمع صناعي متكامل يضم عدد من خطوط الانتاج ومراحل التعدين والاستخلاص المتقدمة للتعامل مع الخامات الارضيّة، وخاصة الكاولين والجلوكونيت لانتاج انواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخلاص المواد والعناصر النادره والحرجة التى تدخل فى تكوين هذه الخامات.

يأتي ذلك فى اطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتخاذ مايلزم على كافة الأصعدة للاستفادة من العناصر الارضيّة النادرة والتى يتم تعدينها من خلال الخامات الارضيّة الاخرى،وفى ضوء سعى الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة فى ربوعها وتعظيم العوائد من تلك الموارد،وإنشاء الكيانات الاقتصادية التى تقوم على ذلك.

ناقش الاجتماع الأهمية الاستراتيجية للمواد والعناصر النادرة وتوافرها بنسب وكميات كبيرة فى الخامات الارضيّة مثل"الكاولين" و"الجلوكونيت" وغيرها من الخامات المستكشفة التى تعمل عليها هيئة المواد النووية، انطلاقا من ان 95% من هذه العناصر دائما ما تكون مصاحبة للمواد النووية،وتناول الاجتماع المتطلبات الخاصة للإسراع فى تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي،من خلال آلية اقتصادية صناعية شاملة ومتكاملة، وتم عرض الأماكن المقترحة لاقامة المجمع الصناعي، واماكن تواجد الخامات الارضيّة الغنية بالعناصر والمواد النادرة والعمليات الصناعية التى سيتم توزيعها مابين المواقع والمجمع الصناعي ومراحل التصنيع والاستخلاص المختلفة للحصول على المنتجات والعناصر والمواد الحرجة ودراسات الجدوى والدراسات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع لبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية التصميم الهندسي

استخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة



تناول الاجتماع استعراض النتائج التى تحققت خلال الشهور الماضية حول تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، ولاتحتاج الى عمليات تعدين وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتطرق الاجتماع الى تحديد العناصر النادرة والتى تصل إلى 17 عنصرا، والقيمة المضافة التى يمكن الحصول عليها تنفيذا للتوجيه الرئاسي باستغلال الخامات ودعم التصنيع المحلي وعدم تصدير المواد الخام .



يأتي ذلك فى ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها واجهزتها التابعة " هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية، وكذلك الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية وتطرق الاجتماع الى العديد من المجالات والخامات والتقنيات الحديثة التى سيتم استخدامها لاول مرة فى مصر.

اعداد التصور والتصميم المناسب للمجمع الصناعي



اكد الدكتور محمود عصمت على تسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات الخاصة بالمشروع الى الخبراء والاستشاريين، وتشكيل مجموعة عمل لامدادهم بالبيانات الإضافية لاعداد التصور والتصميم المناسب للمجمع الصناعي، موضحا اتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع فى تنفيذ التكليف الرئاسي باستخلاص العناصر النادرة وتعظيم أوجه الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وصناعية وطنية، مشيرا إلى المتابعة المباشرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستجدات ومجريات تنفيذ المشروع، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة وتقييم تلك الخامات وإنشاء الوحدات التكنولوجية واعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن استخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة، والدور الحيوي لهيئة المواد النووية كشريك فاعل فى خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات والمواد والعناصر الارضيّة النادرة.

