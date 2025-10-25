على مزاج الجمهور، إليسا تتألق بـ"أجمل إحساس ويا مرايتي" في موسم الرياض (فيديو)

أحيت النجمة اللبنانية إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 في المملكة العربية السعودية.

حفل إليسا في موسم الرياض

وقررت أليسا أن يكون حفلها على مزاج الجمهور، حيث إنها غنت الأغاني الذي اختارها ومن ضمنهم “حالة حب، أجمل إحساس، بدي أدوب، يا مرايتي” وسط تفاعل كبير.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لطرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بطريقة السينجل.

وتتعاون إليسا في الأغنيتين التي ستطرحهما ضمن ألبومها مع الشاعر أمير طعيمة.

كانت النجمة اللبنانية إليسا أحيت حفلًا غنائيًّا كبيرًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

وتعرضت إليسا خلال الحفل لموقف محرج، حيث إنها كادت تسقط من على المسرح ولكن سرعان ما أنقذت الموقف.

وظهرت إليسا خلال حفل الساحل الشمالي، بفستان قصير وتفاعلت بشكل كبير مع الجمهور وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.