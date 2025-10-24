تفاصيل طرح وحدات جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الإدارية ضمن مبادرة بيتك في مصر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل طرح وحدات مبادرة بيتك فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين العاملين بالخارج.

,تطرح الوزارة 40 وحدة بجاردن سيتي الجديدة بمساحات 96 - 215 متر مربع، ويعد الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة أحد أكبر الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمتد على مساحة 1000 فدان تم تخصيص 80٪ منها للمسطحات الخضراء، ويتم تنفيذه طبقا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي، ليشبه التصميمات المعمارية المنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، ويتمتع بجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية، كما يحوى تصميمات فريدة للوحدات السكنية.

ويقع الحى السكنى الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة، بقلب المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية بإطلالة شمالية مباشرة على منطقة المال والأعمال، ويتوسط الحى السكنى الرابع والحي السادس، جنوب النهر الأخضر، ومحور بن زايد الجنوبي والتسعين الجنوبي وغرب الطريق الإقليمي وشرق طريق الدائري الأوسطي.

وأكدت وزارة الإسكان أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة.

وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

ومبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هي مبادرة لتوفير وحدات مخصصة للمصريين المقيمين بالخارج. تتضمن هذه المبادرة طرح عدد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، تشمل وحدات متنوعة، مطروحة بأهم المشروعات وأكثرها تميزًا بغرض الاستثمار أو الاستقرار، وبمميزات متنوعة تنافسية؛ وذلك تلبيةً لمطالب أهالينا المصريين المقيمين بالخارج.



