ثقافة وفنون

فوز فيلم " Seeds" بجائزة النجمة الخضراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

جائزة نجمة الجونة
جائزة نجمة الجونة الخضراء، فيتو

حصد فيلم "Seeds"جائزة نجمة الجونة الخضراء 2025، وهي جائزة يقدمها مهرجان الجونة السينمائي للأفلام المعنية بالبيئة.


وأعلنت لجنة تحكيم الجائزة عن فوز seeds خلال حفل الختام المقام حاليا بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.


مهرجان الجونة السينمائي

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

و تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

فيلم Seeds نجمة الجونة الخضراء جائزة نجمة الجونة الخضراء 2025 مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة

