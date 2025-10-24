الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية

سعر الليرة السورية، شهد سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي، في ختام حركة تعاملات الأسبوع.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي.

اقرأ التالي: سعر الليرة السورية أمام الدولار في البنوك (ختام تعاملات)

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سجل سعر الدولار في مصرف سورية المركزي نحو 11650  ليرة للشراء، و11700 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

من هي الجهة المسؤولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الليرة السورية الليرة الليرة السورية مقابل الدولار ختام تعاملات سعر الدولار سعر الدولار مقابل الليرة سعر الليرة السورية سعر الليرة السورية مقابل الدولار مصرف سوريا مصرف سوريه المركزى

مواد متعلقة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

الأكثر قراءة

لماذا لا تجد بائعة الجبن مكانا في عالم الشاركس؟

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية