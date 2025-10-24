الجمعة 24 أكتوبر 2025
مدير أوقاف الإسكندرية يتابع مستوى الأداء الدعوي والخدمي بالمساجد

قام الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح  مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، بجولة تفقدية شملت عددًا من المساجد بمناطق بشاير الخير والقباري التابعة لإدارة أوقاف غرب الإسكندرية، وذلك  اليوم، للوقوف على سير العمل ومتابعة انتظام الشعائر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعمل الدعوي والخدمي بالمساجد.

وخلال جولته، وجّه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة في شأن النظافة والانضباط، والاهتمام بتهيئة بيوت الله لتكون على أكمل وجه، مؤكدًا أن رسالة الإمام لا تقتصر على أداء الشعائر فحسب، بل تشمل غرس القيم الدينية والوطنية وترسيخ المفاهيم الصحيحة في نفوس المصلين.

كما أثنى الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح على الجهود المبذولة من الأئمة والعاملين في خدمة بيوت الله، داعيًا إلى استمرار روح الجدية والاجتهاد في أداء الرسالة الدعوية بروح الفريق الواحد.
وتأتي هذه الجولة ضمن خطة مديرية أوقاف الإسكندرية للمتابعة الميدانية الشاملة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الدعوي والإداري في جميع الإدارات، وتحقيق الدور الحقيقي للمسجد في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.

