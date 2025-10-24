الجمعة 24 أكتوبر 2025
سلوت: كانت لحظة صعبة علينا وعلى محمد صلاح

سلوت مع محمد صلاح
سلوت مع محمد صلاح

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن صعوبة المرحلة الحالية التي يمر بها الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف الريدز.

وقال سلوت بالمؤتمر الصحفي، قبل مباراة برينتفورد: "هذ لحظة صعبة لمحمد صلاح؟ لقد كانت لحظة صعبة علينا جميعًا، لأن لا أحد معتاد على الخسارة".
أضاف: "كانت لحظة صعبة لجميع اللاعبين الذين لعبوا هنا لسنوات عديدة واللاعبين الجدد أيضًا، بدأنا بسبعة انتصارات، لذا عندما تخسر مرة واحدة وهذه لحظة صعبة، لكن ماذا عن خسارتك مرتين وثلاث وأربع مرات".

تابع مدرب ليفربول: "إيزاك ليس سيئًا للغاية لكن مشاركته أمام برينتفورد محل شك، الأمر نفسه ينطبق على جرافينبيرج الذي غاب عن مباراة آينتراخت فرانكفورت بسبب مشكلة في الكاحل.

اختتم تصريحاته: "جميع الفرق الكبرى تضم أكثر من 11 لاعبًا. بعد التعاقدات الصيفية، حتى لو فزنا بسبع مباريات متتالية، شعرت أننا بحاجة إلى التطور، لقد خسرنا أربعة مباريات، ثلاثة منهم كانوا خارج أرضنا، هذا أمر طبيعي مع التغييرات، علينا إيجاد طريقة للنمو معًا".

الجريدة الرسمية