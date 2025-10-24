الجمعة 24 أكتوبر 2025
أحمد حجازي يقود نيوم ضد الخليج بالدوري السعودي

احمد حجازي
احمد حجازي

يسعى فريق نيوم المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف الخليج في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة بمدينة "تبوك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

نيوم ضد الخليج في الدوري السعودي
ويسعى نيوم لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم عدة خطوات للأمام في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما خسر أمام القادسية بنتيجة 1 – 3. بينما يدخل الخليج اللقاء منتشيًا بفوزه العريض على الرياض وتقدمه للمركز السادس برصيد 9 نقاط متفوقًا على نيوم بفارق الأهداف، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.

وخاض  أحمد حجازي 6 مباريات مع نيوم بمختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 5 مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة وحيدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الجريدة الرسمية