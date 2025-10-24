شريف إكرامي يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم

كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حقيقة اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وكان شريف إكرامي قد توج مع فريق بيراميدز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي مؤخرا.

وقال شريف إكرامي في تصريحات تليفزيونية: "سعداء جدًا بما حدث في آخر 8 أو 9 شهور، النادي ظل لفترة طويلة يحاول أن يصل لهذه المكانة، وكان يوجد تشكيك أن النادي غير قادر ولكن في النهاية وصلنا".

وشدد: "بالنسبة لي أول مرة لم أطلع على المنصات حيث صعدت مع الأهلي وحصدت ألقابًا عديدة ولكن مع بيراميدز الأمر له طعم مختلف".

وأوضح: "لا أعلم حتى هذه اللحظة سأستمر في الملاعب الموسم المقبل أم لا، والأمر لا يوجد فيه حساسية ما بين الإدارة والمدرب، جددت هذا الموسم وأنا مقتنع بدوري، وأشعر بالراحة مع النادي والمدير الفني، ويوروتشيتش من المدربين الذين سأظل أتذكرهم لأنه ليس متصنعًا".

وتابع: "رمضان صبحي بحالة جيدة وهو الآن في مرحلة علاج وجميع التفاصيل الخاصة مع اللاعب يعلمها هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز".

