الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتعادل مع جو أهيد إيجلز 1/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا الإنجليزي أمام مضيفه فريق جو أهيد إيجلز الهولندي، بنتيجة 1/1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

سجل إيفان جويساند هدف أستون فيلا في الدقيقة 4، وتعادل ماتيس سوراي لفريق جو أهيد إيجلز في الدقيقة 42.

تشكيل أستون فيلا أمام جو أهيد إيجلز

نتائج الجولة الثانية في الدوري الأوروبي

حقق دينامو زغرب الكرواتي فوزا مستحقا بنتيجة 3-1 على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، التي شهدت أيضا فوز ميديتييلاند الدنماركي على مضيفه نوتينجهام فورست الإنجليزي 3-2، وليون الفرنسي على ضيفه سالزبورج النمساوي 2-0، وأستون فيلا الإنجليزي على مضيفه فينورد روتردام الهولندي بالنتيجة ذاتها.

كما تغلب بورتو البرتغالي 2-1 على ضيفه ريد ستار الصربي، وشتورم جراتس النمساوي على ضيفه رينجرز الإسكتلندي بنفس النتيجة، وسلتا فيجو الإسباني على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني 3-1، وبازل السويسري على ضيفه شتوتجارت الألماني 2-0، وفرينكفاروش المجري على مضيفه جينك البلجيكي 1-0.

وفاز ليل الفرنسي على مضيفه روما الإيطالي بهدف دون رد، فيما تغلب براجا البرتغالي على مضيفه سيلتك الإسكتلندي بهدفين دون رد.

وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة الثانية عن فوز جو أهيد إيجلز الهولندي على مضيفه باناثينايكوس اليوناني 2-1، وريال بيتيس الإسباني على مضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري 2-0، وفنربخشه التركي على ضيفه نيس الفرنسي 2-1، وفيكتوريا بلزن التشيكي على ضيفه مالمو السويدي 3 -0.

كما انتصر يونج بويز السويسري على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني 2-0، وبران بيرجن النرويجي على ضيفه أوتريخت الهولندي 1-0، فيما تعادل بولونيا الإيطالي مع ضيفه فرايبورج الألماني 1-1.

