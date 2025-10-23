الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

41 منظمة بغزة: إسرائيل تواصل رفض دخول المساعدات المنقذة للحياة للقطاع

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيتو

أصدرت 41 منظمة في غزة، بيانا اليوم الخميس دعت فيه إسرائيل إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية.

وقال البيان: إسرائيل تواصل بشكل تعسفي رفض دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة وتمنع دخول المياه والغذاء والخيام والإمدادات الطبية إلى القطاع.

 

برنامج الغذاء العالمي: أنظمة الغذاء في غزة مدمرة

 ومن جانبه قال برنامج الغذاء العالمي إن "أنظمة الغذاء في غزة مدمرة والوصول إلى الاحتياجات الأساسية محدود للغاية".


الصحة العالمية: غزة تشهد كارثة صحية تستمر لأجيال
 

وفي السياق ذاته قالت منظمة الصحة العالمية: إن غزة تشهد كارثة صحية ستستمر لأجيال، وهناك قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 

ودعتع منظمة الصحة العالمية في بيانها إسرائيل للسماح لمنظمات الإغاثة التي رفضت تسجيلها سابقا بالعودة لغزة.

غزة إسرائيل برنامج الغذاء العالمي

