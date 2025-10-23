الخميس 23 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي يعتذر بسبب تصريحاته عن السعودية

سموتريتش
سموتريتش

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قدم اعتذاره من المملكة العربية السعودية بعد تصريح مهين بحقها.

 

سموتريتش: لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقا وأنا آسف للإهانة التي سببتها

 وكتب سموتريتش على حسابه على منصة "إكس": "لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقا بالتأكيد وأنا آسف للإهانة التي سببتها".

وقال سموتريتش: "ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا".

 

وفي إطار قضية ضم الضفة لإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل ستفقد جميع أشكال الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية.

