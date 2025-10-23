أبرز تصريحات صبري عبد المنعم في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية الأخيرة

حل الفنان صبرى عبد المنعم ضيفا ببرنامج ورقة بيضا، رفقة الإعلامية يمني بدراوي في أول ظهور إعلامي له، بعد وعكته الصحية الأخيرة ودخوله المستشفي، وتكريمه الأخير ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

صبري عبد المنعم

وقال صبري عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية: " سعيد وممتن لهذا التكريم، لأنه جاء في وقته، بعدما كنت أعاني من مشاكل صحية شديدة، وخروجي من المستشفي، فشعرت أن التكريم بمثابة وداع لجمهوري بعد أن عانيت من مشاكل صحية وأزمة حقيقية".

وبشأن ظهوره على كرسي متحرك قال: من حظي السيئ قبل التكريم وقعت علي قدمي في المنزل، فقررت استعين بالكرسي المتحرك حتي لا أثقل علي أحد، وتحملت أن أمشي كي لا أذي مشاعر أحد، وشعرت بسعادة كبيرة أمام الجمهور، وكأني قدمت سواريه هام كما كنت أقدم من قبل".



وبشأن خروج شائعات تفيد اعتزاله الفن قال: لم اعتزل الفن، ولكن حالتي الصحية لم تعد قادرة كافية علي أن أقدم للجمهور أعمالا أخرى، وبشأن الصفحات الوهمية التي تنشر أخبارا عنه قال، "لم أقاض أحدا، خليهم ياكلوا عيش".

عن فترة مرضه وإصابته بالسرطان قال: " المرض اختبار من الله، وأول مرة علمت بمرضي عندما جاء لي ورم في ذراعي ،وذهبت للدكتور وقالي لي هتدخل عمليات بكرا قولتله مينفعش دلوقتي، دون علم أي شخص من أهلي وقتها، وزوجتي وأخواتي تعبوا معي كثيرا خلال فترة مرض، وقد استأصلت جزءا كبيرا من الرئة بعد إصابتي بالسرطان".



وأضاف، "حلمت بحضرة بالرسول مرتين، فأنا ليا الشرف أنني منسب لحضرة سيدة النبي، كما أنني حلمت بالسيدة مريم وقت مرضي وتعبي، فقد جاءت وضغطت علي جسدي كله وطمنتني وهي تضحك، فاعتبرت ذلك هدية من الله سبحانه وتعالي".

وتابع: "دخلت التيك توك عن طريق ابنتي مريم، ووجدته عالما مختلفا وأتحدث مع الكثير علي هذه المنصة، ولا التفت للمتطاولين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.