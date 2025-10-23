الخميس 23 أكتوبر 2025
إيرادات “السادة الأفاضل” بأول أيام عرضه

استقبلت  دور العرض أمس فيلم “السادة الأفاضل” الذي يناقش قضية اجتماعية فى إطار من الكوميديا.

استطاع الفيلم حصد مليوني و203 آلاف و733 جنيها بدور العرض السينمائى فى مصر بأول ليالي عرضه، مع توقعات بمضاعفة تلك الإيرادات خلال استمرار عرضه بالموسم الخريفي بالسينمات.

فيلم السادة الأفاضل 

وعن تجربة الفيلم قالت النجمة هنادي مهنا “إحدى بطلات العمل”: أعد الجمهور بتجربة سينمائية متميزة فى  فيلم “السادة الأفاضل” رفقة النجم أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح وطه دسوقي، والعمل ينتمي لأجواء اللايت كوميدي الذي يدور حول عائلتين واحدة فى الريف والأخرى بالقاهرة، من كتابة محمد عز الدين ومصطفى صقر وبتوقيع المخرج  كريم الشناوي الذي أتعاون معه للمرة الأولى وسعيدة بتلك التجربة للغاية وأتمنى أن تلقى استحسانا كبيرا لدى الجماهير.

وكان قد كشف أبطال وصناع فيلم اللايت كوميدي السادة الأفاضل عن اللقطات الأولى من كواليس العمل بمشاركة النجم أشرف عبد الباقي.

 الفيلم من بطولة محمد ممدوح، وطه دسوقي، وهنادي مهنا، وعلي صبحي وعدد آخر من الفنانين.

 

 

مسلسل لام شمسية

وكان آخر أعمال المخرج كريم الشناوي مسلسل “لام شمسية” الذي عرض في موسم رمضان الأخير وحقق نجاحا كبيرا، بعد ما ناقش  قضية هامة للغاية، وهي الاعتداء الجنسي على الأطفال.

أبطال مسلسل لام شمسية

وشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد السعدني وأمينة خليل ويسرا اللوزي ومحمد شاهين وصفاء الطوخي وعلي قاسم ولجين عمران وثراء جبيل وآخرون، والعمل من تأليف مريم ناعوم. 

