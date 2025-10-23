جلسة مرتقبة بين مسئولي الزمالك وأحمد حمدي لحسم ملف التجديد

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة مع أحمد حمدي لاعب الفريق، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

ويأتي ذلك في إطار سعي إدارة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد عقود اللاعبين، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية قبل الإعلان الرسمي عن التجديد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على ستاد السلام بالقاهرة.

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه بعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مشواره نحو التأهل إلى دور المجموعات من البطولة.

القنوات الناقلة للقاء

تنقل قناة “أون تايم سبورت” المباراة حصريًا عبر شاشتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تمتلك حقوق بث مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية.

وسيبدأ الاستوديو التحليلي قبل انطلاق اللقاء بـ 30 دقيقة لتحليل التشكيل وخطة اللعب المتوقعة.

تطلعات الزمالك قبل المباراة

يدخل الفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اللقاء بهدف تحقيق فوز جديد ومواصلة النتائج الإيجابية، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة لاكتساب حساسية المباريات قبل بداية الموسم المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.