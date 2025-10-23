الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جلسة مرتقبة بين مسئولي الزمالك وأحمد حمدي لحسم ملف التجديد

أحمد حمدي
أحمد حمدي

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة مع أحمد حمدي لاعب الفريق، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

ويأتي ذلك في إطار سعي إدارة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد عقود اللاعبين، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية قبل الإعلان الرسمي عن التجديد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على ستاد السلام بالقاهرة.

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه بعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مشواره نحو التأهل إلى دور المجموعات من البطولة.

القنوات الناقلة للقاء

تنقل قناة “أون تايم سبورت” المباراة حصريًا عبر شاشتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تمتلك حقوق بث مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية.

وسيبدأ الاستوديو التحليلي قبل انطلاق اللقاء بـ 30 دقيقة لتحليل التشكيل وخطة اللعب المتوقعة.

تطلعات الزمالك قبل المباراة

يدخل الفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اللقاء بهدف تحقيق فوز جديد ومواصلة النتائج الإيجابية، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة لاكتساب حساسية المباريات قبل بداية الموسم المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد حمدي البلجيكي يانيك فيريرا البلجيكي يانيك الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الأفريقية يستعد فريق الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لوضع خطة مواجهة ديكيداها

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

بزي المصريين القدماء، طلاب إدارة تعليم العجمي يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر الـ52 (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

أبرزها دعم مالي لمصر وتمويل مشروعات استثمارية، نتائج القمة المصرية الأوروبية

ميداليات بلاستيك وشهادات مضروبة.. أزمة في اتحاد الجودو بسبب بطولة أسيوط “الوهمية”.. تحصيل رسوم "غير قانونية" من اللاعبين.. والوزارة تغض الطرف عن الأزمة

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المديح والابتهالات النبوية وما مدى مشروعيتهما؟ الإفتاء تجيب

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

المزيد
الجريدة الرسمية