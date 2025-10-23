الخميس 23 أكتوبر 2025
البرلمان الأوروبي يؤكد توفير فرص عمل للمصريين في دول القارة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأوروبي من خلال توفير فرص عمل للعمالة المصرية الماهرة، وتيسير مسارات الدراسة والتدريب في الدول الأوروبية، فضلًا عن ضرورة السعي لتحقيق التنمية وترسيخ الاستقرار في الدول ذات الصلة.  

