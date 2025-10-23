الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق رعاية المبتكرين وهيئة الاستثمار ينظمان جلسة تعريفية حول تأسيس الشركات الناشئة

جلسة تعريفية حول
جلسة تعريفية حول تأسيس الشركات الناشئة

نظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع مركز "فكرتك شركتك" التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جلسة تعريفية بعنوان: (أنواع وإجراءات تأسيس الشركات الناشئة)، وذلك بمقر المركز.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، وتقديم كافة سبل الدعم للمبتكرين ورواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

ومن جانبه، أكد تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي ينفذها الصندوق بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من امتلاك المعرفة القانونية والتنظيمية اللازمة لتأسيس شركاتهم الناشئة؛ بما يسهم في تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات واقعية وشركات قائمة تعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

يُذكر أن الجلسة شهدت حضور عدد من طلاب برنامج الاحتضان “GEN Z” من محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات الأساسية لتأسيس الشركات الناشئة، إلى جانب مناقشة مرحلة استخراج التراخيص، والتي تعد من المراحل المحورية لاستكمال الإجراءات القانونية والتشغيلية لتلك الشركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالي تعزيز ثقافة ريادة الأعمال

مواد متعلقة

عاشور: مصر تسير بخطى واثقة نحو تطبيق منظومة صحية رقمية

«اسأل مريم»، إطلاق أول مساعد رقمي ذكي بالمطارات المصرية من مطار القاهرة

3 أسباب وراء طرح مطار الغردقة الدولي ضمن المرحلة الأولى للاستثمار الدولي

الوطنية المصرية لليونسكو تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي

مشروعات كبرى لتطوير قطاع الطيران.. إنشاء مشروع مبنى الركاب 4.. إقامة مدينة بضائع لوجيستية بطاقة استيعابية 2 مليون طن.. طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ️إعادة هيكلة المجال الجوي المصري

وزير التعليم العالي: تعزيز برامج دعم الباحثين المصريين وتوسيع فرص الابتكار وريادة الأعمال

جامعة عين شمس: ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين المقبولين ببرامج الدراسات العليا

قبل افتتاح المتحف المصري، تفاصيل السعة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولي

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز

رئيسة البرلمان الأوروبي: لولا جهود السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

المزيد
الجريدة الرسمية