صندوق رعاية المبتكرين وهيئة الاستثمار ينظمان جلسة تعريفية حول تأسيس الشركات الناشئة

نظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع مركز "فكرتك شركتك" التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جلسة تعريفية بعنوان: (أنواع وإجراءات تأسيس الشركات الناشئة)، وذلك بمقر المركز.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، وتقديم كافة سبل الدعم للمبتكرين ورواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

ومن جانبه، أكد تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي ينفذها الصندوق بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من امتلاك المعرفة القانونية والتنظيمية اللازمة لتأسيس شركاتهم الناشئة؛ بما يسهم في تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات واقعية وشركات قائمة تعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

يُذكر أن الجلسة شهدت حضور عدد من طلاب برنامج الاحتضان “GEN Z” من محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات الأساسية لتأسيس الشركات الناشئة، إلى جانب مناقشة مرحلة استخراج التراخيص، والتي تعد من المراحل المحورية لاستكمال الإجراءات القانونية والتشغيلية لتلك الشركات.

