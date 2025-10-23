الخميس 23 أكتوبر 2025
اقتصاد

تعرف على أسعار الموبايلات بعد التوسع فى تصنيعها محليا

أسعار الهواتف المحمول
أسعار الهواتف المحمول

شهدت قطاعات صناعة المحمول توسعًا كبيرًا في إنشاء المصانع داخل مصر، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، ومن أحدث هذه الإنجازات افتتاح مصنع جديد لإنتاج الهواتف في مدينة العاشر من رمضان.

وأدى التصنيع المحلى إلى انخفاض الفاتورة الاستيرادية من الخارج والاعتماد على التصنيع المحلى، وارتفع الإنتاج المحلى من 1.5 مليون جهاز عام 2021 إلى 3 ملايين وحدة بحلول 2024.

وانخفضت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 14.3% خلال 2024، لتسجل 4.675 مليون دولار في مقابل 5.457 مليون دولار خلال 2023.

فى سياق متصل ننشر أسعار الهواتف المحمول فى مصر اليوم الخميس داخل الأسواق، وبالتزامن مع افتتاحات جديدة لمصنع الهواتف المحمول فى مصر والعاشر من رمضان وخاصة الهواتف المتوسط السعر.

اسعار الهواتف المحموله اليوم 

 سجل سعر هاتف vivo y 29 نحو 7999 جنيها

بلغ سعر الهاتف سامسونج جلاكسى a 26 سعر 13000 جنيه 

سجل سعر الهاتف ريدمى 15 نحو 7400 جنيه 

سجل سعر الهاتف نوكيا 105 نحو 850 جنيها

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن السوق المصري يشهد زيادة ملحوظة في تصنيع الهواتف المحمولة العالمية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن السوق يستهلك أكثر من 25 مليون هاتف سنويًا، 90% منها مستورد من الخارج.

وأوضح أن 14 مصنعًا محليًا تصنع الهواتف المحمولة الآن بنفس جودة التصنيع العالمي، معفاة من الرسوم الجمركية، ما يدعم الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

