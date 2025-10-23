الخميس 23 أكتوبر 2025
أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 2025.10.23

الذهب
الذهب

ننشر أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الخميس، حيث ارتفعت بصورة ملحوظة في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 483 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 442 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 422 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 362 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 281 ريالا قطريا.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

 

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 56% منذ بداية العام وحتى الآن ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 يوم الاثنين مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 48.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.4% إلى 1598.65 دولار، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1438.47 دولار.

