الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تثبيت سعر الفائدة في كوريا الجنوبية للمرة الثالثة على التوالي

اسعار الفائدة الامريكية،
اسعار الفائدة الامريكية، فيتو

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر  الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم الخميس للحفاظ على الاستقرار المالي وسط ارتفاع أسعار العقارات وضعف العملة.

وقرر مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% خلال اجتماعه اليوم لتحديد أسعار الفائدة، وهو التثبيت الثالث للفائدة على التوالي، رغم تأكيد البنك الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي من خلال التيسير النقدي.

وبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في أكتوبر من العام الماضي، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين، حيث كان آخر تخفيض للفائدة في مايو.

 أسعار المساكن المرتفعة في سول

 

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن مجال تحرك مجلس السياسة النقدية أصبح محدودا، حيث أدت أسعار المساكن المرتفعة في سول والمناطق المجاورة إلى زيادة ديون الأسر، وقد تؤدي التخفيضات الإضافية في تكاليف الاقتراض إلى زيادة أخرى للأسعار في سوق الإسكان.

وأطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات لتهدئة سوق العقارات. وقامت مؤخرا بتصنيف 21 منطقة إضافية في سول كمناطق مضاربة، مما جعل جميع الـ25 منطقة في العاصمة الكورية الجنوبية خاضعة للوائح أكثر صرامة بالنسبة للتمويل العقاري.

كما شددت الحكومة قواعد الإقراض، وخفضت سقف قروض التمويل العقاري إلى 200 مليون وون (139.6 ألف دولار أميركي) مقابل 600 مليون وون في يونيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي في كوريا الجنوبية التعافى الاقتصادى البنك المركزى الاستقرار المالي الفائدة الرئيسية العاصمة الكورية

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: موافقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

حل الدولتين وإعادة إعمار غزة ورفض التهجير، فلسطين تتصدر القمة المصرية الأوروبية

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية