تثبيت سعر الفائدة في كوريا الجنوبية للمرة الثالثة على التوالي

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم الخميس للحفاظ على الاستقرار المالي وسط ارتفاع أسعار العقارات وضعف العملة.

وقرر مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% خلال اجتماعه اليوم لتحديد أسعار الفائدة، وهو التثبيت الثالث للفائدة على التوالي، رغم تأكيد البنك الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي من خلال التيسير النقدي.

وبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في أكتوبر من العام الماضي، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين، حيث كان آخر تخفيض للفائدة في مايو.

أسعار المساكن المرتفعة في سول

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن مجال تحرك مجلس السياسة النقدية أصبح محدودا، حيث أدت أسعار المساكن المرتفعة في سول والمناطق المجاورة إلى زيادة ديون الأسر، وقد تؤدي التخفيضات الإضافية في تكاليف الاقتراض إلى زيادة أخرى للأسعار في سوق الإسكان.

وأطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات لتهدئة سوق العقارات. وقامت مؤخرا بتصنيف 21 منطقة إضافية في سول كمناطق مضاربة، مما جعل جميع الـ25 منطقة في العاصمة الكورية الجنوبية خاضعة للوائح أكثر صرامة بالنسبة للتمويل العقاري.

كما شددت الحكومة قواعد الإقراض، وخفضت سقف قروض التمويل العقاري إلى 200 مليون وون (139.6 ألف دولار أميركي) مقابل 600 مليون وون في يونيو.

