الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري، حالة من الاستقرار أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس  الموافق 23 أكتوبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (بداية تعاملات). 

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.01 جنيها للشراء، و13.07 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الريال القطري في بنك مصر نحو 12.31 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع 

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 12.05 جنيه للشراء، و13.06 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك قطر QNB

وسجل سعر الريال القطري في بنك قطر QNB نحو 13.03 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

وسجل سعر الريال القطري في بنك كريدى أجريكول  نحو 12.96 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانا بـ QR حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر حيث كانت قطر فى البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحرينى، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:
5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.
10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.
50 ريالا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.
100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.
500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهما، و25 درهما، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

 

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022  حيث شهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزى المصرى الريال القطري المركزي المصري بنك الاهلي المصري بنك قطر QNB بنك مصر بنك قطر سعر الريال سعر الريال القطري سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر سعر الريال القطري في البنك سعر الريال القطري في البنك الاهلي سعر الريال القطري في بنك مصر

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز

رئيسة البرلمان الأوروبي: لولا جهود السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية