فن وأثر الكاستينج للأدوار العالمية، ندوة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (صور)

ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، أُقيمت جلسة حوارية بعنوان "فن وأثر الكاستينج للأدوار العالمية"، أدارتها الممثلة جهاد حسام الدين.

وجاء ذلك بمشاركة كاساندرا هان، رئيسة جمعية مديري الكاستينج بأمريكا(CSA)، وكلوديا بلانت، السكرتير العام للفرع للجمعية، وروزالين البيه، الممثلة والكاتبة والمنتجة المصرية المقيمة بالخارج. شهدت الجلسة حضورًا لعدد من النجوم المصريين من بينهم كريم قاسم، بسنت شوقي، صدقي صخر، في أجواء تفاعلية تناولت التحديات التي تواجه الممثلين العرب في الوصول إلى الأدوار العالمية.

ندوة فن وأثر الكاستينج للأدوار العالمية

افتتحت جهاد النقاش بطرح سؤال حول أسباب غياب الممثلين المصريين والعرب عن الساحة العالمية، لتوضح كاساندرا هان أن العالم يشهد اليوم انفتاحًا أكبر على اللغات والثقافات المختلفة، مشيرة إلى أن المشاهد العالمي بات يستهلك أعمالًا بلغات متعددة مثل الكورية والإسبانية. وقالت: "ما نحتاجه اليوم هو جعل الممثلين المصريين أكثر حضورًا ووضوحًا أمام مديري الكاستينج في الخارج، وأن تكون أسماؤهم سهلة الوصول في المنصات العالمية."

من جانبها، أكدت كلوديا بلانت أن التحدي الحقيقي يكمن في ضعف الظهور العالمي للممثل المصري، مضيفة: “المطلوب هو وجود بنية تحتية في المنطقة العربية تساعد على تسويق الممثلين عالميًا."

أما روزالين البيه، فتحدثت عن تجربتها بين مصر ولندن والولايات المتحدة، قائلة: "عندما أقول إنني مصرية، يتبادر إلى أذهان الناس كليوباترا أو عمر الشريف، وأضافت: "كلما أصبحنا أكثر حضورًا، ازدادت فرصنا في أن نكون نحن أنفسنا، لا الصورة التي يتخيلها الآخرون عنا."

تناولت الجلسة أيضًا الجانب المهني للكاستينج، حيث أوضحت كاساندرا أن عملية الاختيار العادل تتطلب استخدام منصات إلكترونية تتيح للممثلين التقديم بشكل مباشر.

وأشارت كلوديا إلى أن التجارب المصوّرة الذاتية أصبحت الطريقة العالمية الجديدة للاختبار، لأنها تفتح المجال أمام المواهب من مختلف الدول وتمنح فرصًا متكافئة للجميع.

وأكدت جهاد حسام الدين على أهمية التدريب المستمر، فيما شددت كلوديا بلانت على ضرورة أن يطّلع الممثل على أسلوب المخرجين ومديري الكاستينج في العالم لفهم متطلباتهم الفنية. أما روزالين البيه فأشارت إلى أن البساطة تكفي أحيانًا قائلة: "حضرت تجربة أداء في حمام فندق، ولم أكن أحتاج إلى تجهيزات احترافية."

واختتمت الجلسة بمناقشة أهمية تمكين الممثلين العرب في السوق العالمية، حيث أكدت المتحدثات أن التمثيل ليس فقط أداءً فنيًا، بل هو جسر ثقافي يربط بين الشعوب، وأن الطريق نحو العالمية يبدأ من بناء حضور رقمي ومهني قوي يجعل الموهبة العربية مرئية ومسموعة في كل مكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.