مدير تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة

اجتمع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالموجهين الأوائل وموجهين مادة اللغة العربية بالإدارات التعليمية التسع وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام ومنى مختار موجه عام اللغة العربية ووكلاء الإدارات التعليمية التسع.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

تم مناقشة آلية العمل خلال الفترة المقبلة بما يضمن سلاسة وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وقال مدير المديرية فى بداية حديثه أن يقوم السادة الموجهين بوضع الامتحانات بالإدارات وتتولى المطبعة السرية الطباعة.

وأوضح أبوزيد أهمية المتابعة الدورية والمستمرة بصورة يومية من الموجهين للمدارس في كافة الجوانب الفنية من تحضير المدرسين ومستوى تحصيل الطلاب وأداء المعلم في الفصل ونسب حضور الطلاب لدى المعلم.

وأمر بتحديد المكتب الفني مرتين شهريا فقط بدلا من مرة أسبوعيا والمتابعة من أرض الواقع لتقييم المعلمين ومتابعة المقصر وإثابة المتميز لرفع كفاءة العاملين أولا بأول.

التأكيد على أن وكلاء الإدارات هم المكلفون الأصليون بمتابعة أعمال الموجهين بالإدارات.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية على متابعة الموجهين للمدارس الخاصة في إطار المسموح لحل المشاكل التي تواجهها والإهتمام التام والمتابعة المستمرة بمدى إلمام الطلاب بالقراءة والكتابة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية والوزارية الواردة مع متابعة الطلاب وإثابة المعلمين الذين لديهم معدل صفري للطلاب الغير ملمين بالقراءة والكتابة.

