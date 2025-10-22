إيناس جوهر رئيسًا للجنة إعلام الخدمة العامة وعمرو خفاجي مقررا لها

عقدت لجنة إعلام الخدمة العامة، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.



تشكيل اللجنة

شهد الاجتماع اختيار الإذاعية إيناس جوهر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، رئيسًا للجنة، والإعلامي عمرو خفاجي، مقررًا لها.

مناقشة خطة العمل

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها للفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من محاور العمل وتوزيع المهام على الأعضاء بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى إعداد ورقة عمل متكاملة تسهم في تطوير منظومة إعلام الخدمة العامة.

رؤية اللجنة إعلام الخدمة العامة

أكد أعضاء اللجنة أهمية استعادة الدور الحقيقي لإعلام الخدمة العامة بوصفه إعلامًا وطنيًا يعبّر عن نبض المواطن ويعزز الانتماء والوعي المجتمعي، مشددًا على ضرورة تطوير المحتوى المقدم في وسائل الإعلام الرسمية بما يواكب تطلعات الجمهور ويحافظ على المهنية والموضوعية.

وأشار الأعضاء إلى أهمية وضع رؤية جديدة لإعلام مسؤول يوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي، ويعمل على دعم قيم المواطنة والتماسك المجتمعي، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال بما يتناسب مع الخصوصية المصرية وهويتها الثقافية.

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع كل من الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإذاعية إيناس جوهر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والإذاعي حسن مدني، رئيس شبكتي القرآن الكريم والبرنامج العام الأسبق، والدكتورة لمياء محمود، رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق، والإعلامي أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، والإعلامية دينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، والإعلامي عمرو خفاجي، والإعلامية منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس.

