كان أورغنجي أوغلو: قصصنا سبب شعبية الدراما التركية.. التمثيل لم يكن اختياري الأول.. السيناريو سبب إتقاني لأدوار الشر.. وهذه أزمة السينما التركية (فيديو وصور)

عقد مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، جلسة حوارية مميزة مع النجم التركي كان أورغنجي أوغلو، ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة بالدورة الثامنة من المهرجان هذا العام.

وشهدت الجلسة حضورا جماهيريا كبيرا، فيما أدارها الإعلامي شريف نور الدين.

زيارته لمصر

وأشار كان أورغنجي أوغلو إلى أن زيارته لمصر ليست الأولى قائلا: "جئت إلى القاهرة منذ 8 سنوات لتصوير فيلم.هنا كنت أجلس بالقرب من الأهرامات".

البداية ودراسة التمثيل

تحدث في البداية، كان أورغنجي أوغلو عن نشأته وأصوله السورية قائلا: "أسرتي جاءت من سوريا واستقرت في أزمير منذ سنوات طويلة.. جدي الذي رأيته ثلاث سنوات فقط من عمري كان يحكي العديد من القصص الرائعة لصغار العائلة".

وأكد "أورغنجي أوغلو" أن التمثيل لم يكن هو أول اختيار للدراسة في حياته، مشيرا إلى أنه دوس في البداية البورصة، مشيرا إلى أنه خلال دراسته شعر برغبته القوية في دراسة التمثيل ودخول هذا العالم، قائلا: "رغبت أن أعمل كممثل محترف قلت لنفسي إنه يجب أن أدرس التمثيل في نيويورك خاصة أن أسلوب الدراسة والتمثيل هناك مختلفا للغاية ولأكون مميزا عن باقي الممثلين".

تأثير دراسة التمثيل في نيويورك

في السياق ذاته، أوضح النجم التركي: "دراستي في نيويورك كان فصل مهما في حياتي رغم أن الأمر كان صعبا.. تجربة الدراسة هناك كان لها تأثير كبير في حياتي وعن ما قدمته بعد ذلك من أعمال فنية.. نيويورك قدمت الكثير لي".

انتشار الدراما التركية في مصر والوطن العربي

وعن شعبية الدراما التركية في الوطن العربي ومصر قال: "على مدار السنوات أصبحت المسلسلات التركية مشهورة وأصبحنا نجد الرسائل والتفاعل من المنطقة العربية.. ربما يعود ذلك إلى أن القصص كانت شبيهة بقصصهم التي عاشوها لذلك شعروا انهم جزءا منها وشعروا انهم قريبين من ما نقدمه من دراما.. لقد كنت أحرص على قراءة كل الرسائل التي تصلني في الحقيقة".

وأردف: "أعتقد أيضا أن جماهيرية المسلسلات التركية التي تشاهد في مصر جاءت لوجود العديد من أوجه التشابه كبيرة خاصة عندما يتم دبلجة الأعمال باللهجة السورية".

اختيار الأدوار والشهرة

وعن اختياره لأدواره وتعامله بعد الشهرة التي حققها تحدث كان أورغنجي أوغلو قائلا: "انتظرت لاكتساب خبرة لاختار أدواري بعناية.. وأرى أن واجبي أن أقرأ وأعمل على القصة وما تسرده هذه القصة وهذا له تأثير كبير على اختيار الدور.. انما لو كانت قصة للبيع فلدينا الكثير من هذا النوع.. ويجب معرفة ما تتضمنه القصة ودلالتها قبل اختيارها".

وتابع: "أن تعمل في مسلسلات تركية انت بحاجة الى الكثير من الانضباط وبحاجة الى ارادة قوية حتى تعمل.. ربما نحن لسنا طبيعيين".

وتحدث عن الشهرة قائلا: "لم اكن اتمنى ان اصل للشهرة في مرحلة مبكرة.. كنت اريد ان اعتني بخطواتي جيدا واكون حذرا وان اصل الى هذه الشهرة ببطء ليس من الجيد أن تصل إلى الشهرة بشكل سريع.. انت تحتاج الى مشاهدة الامور التي تتعلم منها ثم يبدا الجمهور بوضعك في أطر معينة".

وتابع: "اعتقد ان التمثيل هي وظيفة وحياتي الشخصية هي حياتي الشخصية.. الشهرة لها مميزاتها وعيوبها.. الأمر ليس رائع طوال الوقت ابدا".

شخصيات الشر التي قدمها

وعن أدوار الشر التي قدمها في أعماله الفنية قال أورغنجي أوغلو: "في الحقيقة لن اقول ان هذه الشخصيات سيئة دائما.. لان الشخصية لها دوافعها في بعض الأحيان.. كنت احتفظ في ذهني أنني ممثلا وحسب حتى استطيع تقديم هذا الشر.. انا لم اتوقف عن أدوار الشر وكنت أنظر الى السيناريو المكتوب والذي كان مكتوبا بشكل جيد جدا وثري حول شخصية الشخص الشرير التي قدمتها".

فوز مسلسل حب أعمى بجائزة الايمي

وتحدث النجم التركي كان أورغنجي أوغلو عن فوز مسلسله "حب أعمى" عام 2017 بجائزة الإيمي قائلا: "اعتقد ان هذا الامر قد أعطى الدراما التركية الثقة التي كانت غائبة.. في الحقيقة اعمالنا لم تكن ذات أهمية للمجتمع الدولي.. جائزة الايمي لنا كانت بداية حقيقية ليتم الاستماع لنا ولأعمالنا دوليا".

وأوضح أن مسلسل حب أعمى استمر تصويره لمدة عامين كاملين.

سر نجاح الدراما عن السينما التركية

وفي الختام، رد كان أورغنجي أوغلو عن تساؤل سر انتشار ونجاح الدراما التركية عن السينما هناك قائلا: "أعتقد أن الناس في تركيا لا يذهبون للسينما كما أنهم لا يمولون السينما التركية.. وهناك يصعب أن نجد من يمول هذه الأفلام أعتقد ذلك سبب ضعف السينما مقارنة بالدراما التركية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.