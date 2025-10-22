الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق لـ 13 نوفمبر

الاعلامي ابراهيم
الاعلامي ابراهيم فايق

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي  إبراهيم فايق والتي تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بتسريبات الفار إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل.


وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بتخفيف الغرامة على الإعلامي إبراهيم فايق من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع استمرار التعويض المدني المؤقت، في قضية تسريب الـ VAR، وذلك خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.


وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج “الكورة مع فايق”، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.


وكان المحامي العام قد انتهى من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولي الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم محمد عادل الاعلامي ابراهيم فايق تسريبات الفار محكمة مستانف الاقتصادية نيابة الشئون المالية والاقتصادية

مواد متعلقة

تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق

تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق لـ 9 أكتوبر

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

المشاط: القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

مايان السيد لـ"فيتو": فخورة بمشاركتي بفيلمين في الجونة السينمائي.. ويسرا "ملكة حياتنا" (فيديو)

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية