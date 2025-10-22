الأربعاء 22 أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من "الرياضة" وطلبة الجامعات إلى قيادة قوات المظلات وشركة سايلو فودز

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لطلبة جامعة الإسكندرية وعدد من طلائع مصر من وزارة الشباب والرياضة إلى قيادة قوات المظلات، حيث تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا عن نشأة وتطور قوات المظلات، أعقبها مشاهدة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها المقاتلون بميادين التدريب التخصصية والتى أظهرت مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات المظلات من احترافية فى تنفيذ كافة المهام. 

مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

 

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة جامعة السادات بالمنوفية إلى شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وتابع الوفد خلال الزيارة منظومة العمل بالشركة وما تتضمنه الشركة من منشآت وخطوط إنتاج لتقديم منتجاتها وفقًا لأحدث تكنولوجيا الصناعات الغذائية العالمية.

وفى ختام الزيارتين أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الزيارات التى تسهم  فى التعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانيات وقدرات تمكنها فى حماية الأمن القومى المصرى وكذلك الإطلاع على مختلف المشروعات التى نفذتها الدولة فى ضوء رؤيتها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

