القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من "الرياضة" وطلبة الجامعات إلى قيادة قوات المظلات وشركة سايلو فودز

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لطلبة جامعة الإسكندرية وعدد من طلائع مصر من وزارة الشباب والرياضة إلى قيادة قوات المظلات، حيث تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا عن نشأة وتطور قوات المظلات، أعقبها مشاهدة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها المقاتلون بميادين التدريب التخصصية والتى أظهرت مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات المظلات من احترافية فى تنفيذ كافة المهام.

مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة جامعة السادات بالمنوفية إلى شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وتابع الوفد خلال الزيارة منظومة العمل بالشركة وما تتضمنه الشركة من منشآت وخطوط إنتاج لتقديم منتجاتها وفقًا لأحدث تكنولوجيا الصناعات الغذائية العالمية.

وفى ختام الزيارتين أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الزيارات التى تسهم فى التعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانيات وقدرات تمكنها فى حماية الأمن القومى المصرى وكذلك الإطلاع على مختلف المشروعات التى نفذتها الدولة فى ضوء رؤيتها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.