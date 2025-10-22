الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رياضة

الدوري المصري، سموحة يتحدى طموح المصري في الجولة الـ11

سموحة والمصري، فيتو
سموحة والمصري، فيتو

الدوري المصري، يخوض المصري البورسعيدي مواجهة قوية اليوم أمام سموحة السكندري، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

وتقام مباراة المصري وسموحة في الثامنة مساء، على استاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري وصافة ترتيب الدوري الممتاز بـ18 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ14 نقطة، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مواجهة وحيدة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز أمام فاركو 

1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
2- المصري 18 نقطة
3- الزمالك 18 نقطة
4- الأهلي 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- زد 15 نقطة
9- مودرن سبورت 15 نقطة
10- البنك الأهلي 14 نقطة
11- سموحة 14 نقطة
12- غزل المحلة 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- حرس الحدود 11 نقطة
16- طلائع الجيش 9 نقاط 
17- الاتحاد 8 نقاط 
18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط 
19- الاسماعيلي 7 نقاط 
20- المقاولون العرب 6 نقاط 
21- فاركو 6 نقاط 

الدوري المصري المصري البورسعيدي سموحة الدورى المصرى الممتاز الأهلي الزمالك

