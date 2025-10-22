الدوري المصري، سموحة يتحدى طموح المصري في الجولة الـ11
الدوري المصري، يخوض المصري البورسعيدي مواجهة قوية اليوم أمام سموحة السكندري، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.
وتقام مباراة المصري وسموحة في الثامنة مساء، على استاد السويس الجديد.
ويحتل النادي المصري وصافة ترتيب الدوري الممتاز بـ18 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مباراتين.
وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ14 نقطة، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مواجهة وحيدة.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز أمام فاركو
1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
2- المصري 18 نقطة
3- الزمالك 18 نقطة
4- الأهلي 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- زد 15 نقطة
9- مودرن سبورت 15 نقطة
10- البنك الأهلي 14 نقطة
11- سموحة 14 نقطة
12- غزل المحلة 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- حرس الحدود 11 نقطة
16- طلائع الجيش 9 نقاط
17- الاتحاد 8 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
19- الاسماعيلي 7 نقاط
20- المقاولون العرب 6 نقاط
21- فاركو 6 نقاط
