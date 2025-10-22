سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

يعد السكر من أكثر السلع استهلاكا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونا أساسيا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل.

أسعار السكر اليوم الأربعاء

سجل سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 33.34 جنيه للكيلو.

سعر السكر التمويني

بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، قرارًا بتعيين نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، رئيسًا لمجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يأتي القرار في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة داخل الهيئات والشركات التابعة لها، بما يواكب توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الإنتاجية للشركات العامة.

وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية من أقدم وأكبر الكيانات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، إذ تمتلك منظومة إنتاجية تمتد من زراعة قصب السكر وبنجر السكر إلى الصناعات التكميلية كإنتاج الخميرة والكحول والمولاس.

