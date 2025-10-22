الأربعاء 22 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

يعد السكر من أكثر السلع استهلاكا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونا أساسيا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

أسعار السكر اليوم الأربعاء 

سجل  سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 33.34 جنيه للكيلو. 

سعر السكر التمويني 

بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، قرارًا بتعيين نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، رئيسًا لمجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يأتي القرار في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة داخل الهيئات والشركات التابعة لها، بما يواكب توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الإنتاجية للشركات العامة.

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية من أقدم وأكبر الكيانات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، إذ تمتلك منظومة إنتاجية تمتد من زراعة قصب السكر وبنجر السكر إلى الصناعات التكميلية كإنتاج الخميرة والكحول والمولاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًّا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار السكر اليوم اسعار السكر سعر السكر التمويني السكر أكثر السلع استهلاكا زراعة قصب السكر

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

