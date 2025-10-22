برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في القمة المصرية الأوروبية

يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، برنامج زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل باستقبال الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس بمقر إقامته فى بروكسل.

مقر المفوضية الأوروبية

ومن المقرر أن يصل الرئيس السيسى اليوم إلى مقر المفوضية الأوروبية، للمشاركة فى الجلسة الختامية للحدث الاقتصادي، الذي يعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية، كما من المقرر أن يلقى الرئيس كلمة خلال هذا الحدث.

ومن المقرر أيضًا أن يزور الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، مقر المجلس الأوروبي، حيث سيكون في استقباله "أنطونيو كوستا" ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" وسوف يتم التقاط صورة تذكارية لهما مع الرئيس السيسي، كما سيعقد الرئيس السيسى لقاءً معهما.

وعقب ذلك ستبدأ فعاليات الجلسة الرئيسية للقمة المصرية الأوروبية، كما من المقرر أن يوجه رئيس المجلس الأوروبي كلمة ثم كلمة ترحيبية من رئيسة المفوضية الأوروبية، ثم كلمة للرئيس السيسى يشارك بعدها فى المداخلات فى الموضوعات والقضايا الجيوسياسية التي سيتم تناولها.

وعقب انتهاء القمة المصرية الأوروبية، سيتوجه الرئيس السيسى إلى مكان انعقاد المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وسوف يحضر الرئيس السيسي مأدبة عشاء رسمية يقيمها الجانب الأوروبي تكريمًا له بحضور قادة الدول الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي.

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

