الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في القمة المصرية الأوروبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، برنامج زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل باستقبال الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس بمقر إقامته فى بروكسل.

مقر المفوضية الأوروبية

ومن المقرر أن يصل الرئيس السيسى اليوم إلى مقر المفوضية الأوروبية، للمشاركة فى الجلسة الختامية للحدث الاقتصادي، الذي يعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية، كما من المقرر أن يلقى الرئيس كلمة خلال هذا الحدث.

ومن المقرر أيضًا أن يزور الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، مقر المجلس الأوروبي، حيث سيكون في استقباله "أنطونيو كوستا" ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" وسوف يتم التقاط صورة تذكارية لهما مع الرئيس السيسي، كما سيعقد الرئيس السيسى لقاءً معهما.

وعقب ذلك ستبدأ فعاليات الجلسة الرئيسية للقمة المصرية الأوروبية، كما من المقرر أن يوجه رئيس المجلس الأوروبي كلمة ثم كلمة ترحيبية من رئيسة المفوضية الأوروبية، ثم كلمة للرئيس السيسى يشارك بعدها فى المداخلات فى الموضوعات والقضايا الجيوسياسية التي سيتم تناولها.

وعقب انتهاء القمة المصرية الأوروبية، سيتوجه الرئيس السيسى إلى مكان انعقاد المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وسوف يحضر الرئيس السيسي مأدبة عشاء رسمية يقيمها الجانب الأوروبي تكريمًا له بحضور قادة الدول الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي.

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي القمة المصرية الأوروبية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: قمة مصرية أوروبية اليوم، مفاجأة على الهواء لـ شيكابالا، مصير غامض للقاء بوتين ترامب، زيزو يهدد الزمالك

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى والليمون يواصل ارتفاعه

منعطف جديد للخريف يثير القلق، الأرصاد تتابع التطورات أولا بأول، توجه نداء للمواطنين، وتؤكد: هناك تقلبات سريعة وحادة

تفاصيل طرح وحدات إدارية بالعلمين الجديدة للمصريين العاملين بالخارج

القاهرة تسجل 33 و"نار الصيف" تكوي الصعيد مجددًا، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

اليوم، السيسي يترأس وفد مصر في القمة المصرية الأوروربية ببروكسل

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض مفاجئ في العنب وارتفاع البرتقال والتين

الورثة وأبطال الجزء الأول، صدمة لنجل الفنان محمد رياض بشأن "لن أعيش في جلباب أبي 2"

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية