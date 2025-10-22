تخصيص 408 قطع أرض فى قرعة بمنطقة الرابية بالشروق

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، أجرى جهاز مدينة الشروق، القرعة العلنية الثانيه عشرة لتخصيص قطع الأراضي بمنطقة "الرابية".



جاء ذلك بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية والمحاسب إيهاب المركبي، مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والدكتور أحمد عمارة، مساعد المشرف على مكتب الوزير إلى جانب مسؤولي الهيئة وجهاز المدينة.



تم إجراء القرعة اليدوية العلنية طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة، للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث شملت القرعة تخصيص 408 قطع أرض على النحو التالي:

216 قطعة بمساحة 209م²

91 قطعة بمساحة 276م²

53 قطعة بمساحة 400م²

36 قطعة بمساحة 500م²

6 قطع بمساحة 600م²

6 قطع بمساحة 700م²

وأضاف المهندس طارق محمد ذكي، نائب رئيس الجهاز للمشروعات، أنه تم تسليم جميع إخطارات التخصيص للعملاء الفائزين فور انتهاء إجراءات القرعة مباشرة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجهاز بتسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين.



واختتم رئيس الجهاز بتأكيده على استمرار الجهود المبذولة لتقنين أوضاع حائزي الأراضي ودعم التنمية المتكاملة بمنطقة "الرابية"، في ضوء توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

