الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما تباين سعر لتر زيت الذرة والعباد، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 66 ألف جنيه.
أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 90 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93 جنيها، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 105 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 103 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 85 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 116 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة سعر زجاجة الزيت اليوم أسعار زجاجة الزيت اليوم زجاجة الزيت بكام سعر زجاجة زيت سعر لتر الزيت أسعار لتر الزيت بكام الزيت

الأكثر قراءة

ضرب وسحل صحفية ونزع حجابها أمام المارة لتقديمها طعاما للكلاب في أكتوبر

الذهب يواصل خسائره، آخر تطورات الأسعار فى الصاغة بختام تعاملات اليوم

ارتفاع عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

فخ البند السادس والخامس، محامي زيزو يكشف مفاجآت بالجملة في عقد اللاعب مع الزمالك

مصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين بانفجار شاحنة لنقل الوقود في نيجيريا

ارتفاع بدرجات الحرارة وسحب كثيفة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

رغم مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية اليوم، سارة نتنياهو تدفع زوجها لإقالة هنغبي

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية