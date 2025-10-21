الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

توزيع العصائر على المشاركين فى الليلة الختامية بمولد الحسين (فيديو وصور)

مولد الحسين
مولد الحسين

شهدت الليلة الختامية لمولد الحسين  توزيع عصائر على الزائرين والمشاركين فى إحياء الذكرى والليلة الختامية وسط حضور آلاف المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية.

موعد الليلة الكبيرة للحسين 

 

وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن موعد "الليلة الكبيرة" لمولد الحسين، إحدى أبرز المناسبات الدينية ذات الطابع الروحاني التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين، تعبيرًا عن حبهم العميق لآل البيت. 

وحددت المشيخة موعد الليلة الكبيرة والختامية لمولد الحسين 2025 لتكون اليوم الثلاثاء الموافق 29 من ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 21 من أكتوبر 2025، حيث تقام الاحتفالات في الأماكن المحددة، ويتم تنظيم الاحتفالات من خلال قراءة القرآن وذكر الله كثيرا بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع الأطعمة والمشروبات على المتواجدين في الاحتفال بمولد الحسين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمام الحسين المشيخه العامة للطرق الصوفيه الليلة الختامية مولد الحسين مولد الامام الحسين

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية