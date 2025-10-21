توزيع العصائر على المشاركين فى الليلة الختامية بمولد الحسين (فيديو وصور)

شهدت الليلة الختامية لمولد الحسين توزيع عصائر على الزائرين والمشاركين فى إحياء الذكرى والليلة الختامية وسط حضور آلاف المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية.

موعد الليلة الكبيرة للحسين

وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن موعد "الليلة الكبيرة" لمولد الحسين، إحدى أبرز المناسبات الدينية ذات الطابع الروحاني التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين، تعبيرًا عن حبهم العميق لآل البيت.

وحددت المشيخة موعد الليلة الكبيرة والختامية لمولد الحسين 2025 لتكون اليوم الثلاثاء الموافق 29 من ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 21 من أكتوبر 2025، حيث تقام الاحتفالات في الأماكن المحددة، ويتم تنظيم الاحتفالات من خلال قراءة القرآن وذكر الله كثيرا بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع الأطعمة والمشروبات على المتواجدين في الاحتفال بمولد الحسين.

