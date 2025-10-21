باحثة بالجامعة الأمريكية تفوز بجائزة إيني العالمية لبحثها في معالجة المياه المستدامة

فازت شيماء فرج، طالبة الدكتوراه في مجال التكنولوجيا الحيوية بـالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجائزة “المواهب الشابة من أفريقيا” ضمن جوائز إيني لعام 2025، عن بحثها في معالجة مياه الصرف بطريقة مستدامة في مصر، لتكون الوحيدة من مصر والعالم العربي التي نالت هذا التكريم المرموق هذا العام. تسلمت شيماء الجائزة خلال حفل رسمي أقيم في قصر الكويرينالي بالعاصمة الإيطالية “روما” من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، ورئيس مجلس إدارة شركة إيني جوزيبي زافارانا، والرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، وذلك تقديرًا لإسهامها العلمي الرائد في تحويل مياه الصرف من عبء بيئي إلى مصدر لحلول معالجة صديقة للبيئة.

يحمل بحث فرج بعنوان "المعالجة الإنزيمية المصممة لمياه الصرف باستخدام إنزيمات مقاومة للظروف القاسية" حلًا مبتكرًا وصديقًا للبيئة ومنخفض التكلفة لمعالجة مياه الصرف في مصر، خصوصًا لإزالة المعادن الثقيلة وبقايا المضادات الحيوية.

ويقدّم البحث مقاربة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية تستفيد من أدوات الطبيعة نفسها في مكافحة التلوث.

فمن خلال استخراج الحمض النووي الميكروبي من رواسب مياه الصرف وتحليله، اكتشفت فرج إنزيمات طبيعية قادرة على تفكيك الملوثات السامة التي تعجز أنظمة المعالجة التقليدية عن التخلص منها.

تُعد جائزة إيني، التي تُعرف عالميًا باسم "نوبل الطاقة والبيئة"، واحدة من أرفع الجوائز العلمية في مجالات الاستدامة والابتكار التكنولوجي.

ويُبرز فوز شيماء فرج ريادة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تطوير الأبحاث العلمية التطبيقية ذات الأثر العالمي، ولا سيما في مجالات أمن المياه، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة.

تفاصيل بحث معالجة مياه الصرف بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

قالت فرج: “يركز بحثي على حل المشكلة من داخلها. فمياه الصرف تُعتبر عادة مصدرًا للتلوث، لكنها في الواقع تحتوي على مجتمعات ميكروبية يمكنها إنتاج الإنزيمات اللازمة لتنقيتها، فمن خلال التكنولوجيا الحيوية، نستطيع تحويل النفايات إلى فرصة لحماية مياهنا وصحتنا ومستقبلنا”.

فباستخدام أدوات متقدمة في مجال التكنولوجيا الحيوية، استكشفت فرج العالم الخفي للكائنات الميكروبية التي تعيش في مياه الصرف وأنشأت مكتبة ضخمة للحمض النووي تضم أكثر من 20 ألف عينة، كشفت من خلالها عن إنزيمات مثل "اللكّاز" و"ميركوري ريدوكتاز (MerA)" التي تمتلك قدرات مذهلة على إزالة السموم. تعمل فرج حاليًا على تحويل هذه الإنزيمات إلى حلول صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام لمعالجة مياه الصرف بكفاءة واستدامة، حتى في أصعب الظروف البيئية.

ولا يقتصر هذا النهج المبتكر على كونه بديلًا صديقًا للبيئة عن المعالجات الكيميائية، بل يحمل أيضًا إمكانات كبيرة لتقليل تلوث المياه، والحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتمكين إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، وهي خطوات حيوية للدول التي تعاني من شح المياه مثل مصر.

وأضافت فرج: “الحصول على جائزة إيني شرف كبير وحافز يدفعني لمواصلة البحث في القضايا البيئية العالمية”.

وأضافت: "تُبرز الجائزة قوة العلم والابتكار في إيجاد حلول حقيقية لمستقبل أكثر استدامة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.