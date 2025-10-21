أردوغان يزور قطر الأربعاء ضمن جولة خليجية تشمل الكويت وسلطنة عمان

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء المقبل، دولة قطر، ضمن جولة خليجية تشمل الكويت وسلطنة عُمان.

بحث آخر التطورات الإقليمية والملفات الدولية

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث آخر التطورات الإقليمية والملفات الدولية، فضلًا عن العلاقات الثنائية، وكذلك سيرأس الجانب التركي في الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية المشتركة، المقرّر عقده في الدوحة.

ويُرافق الرئيس التركي وفدٌ رفيع المستوى يضمّ وزراء الخارجية والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والدفاع الوطني والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب رؤساء مؤسسات وأعضاء في البرلمان.

توقيع عدد من الاتفاقيات

وتشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، منها الدفاع والتجارة والاستثمار والتعاون الأكاديمي.

كما ستركّز المباحثات على توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتوطيد التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاستدامة البيئية، إلى جانب مبادرات ثقافية وتعليمية وشراكات في الرعاية الصحية.

