الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان يزور قطر الأربعاء ضمن جولة خليجية تشمل الكويت وسلطنة عمان

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

 يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء المقبل، دولة قطر، ضمن جولة خليجية تشمل الكويت وسلطنة عُمان.

بحث آخر التطورات الإقليمية والملفات الدولية

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث آخر التطورات الإقليمية والملفات الدولية، فضلًا عن العلاقات الثنائية، وكذلك سيرأس الجانب التركي في الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية المشتركة، المقرّر عقده في الدوحة.

ويُرافق الرئيس التركي وفدٌ رفيع المستوى يضمّ وزراء الخارجية والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والدفاع الوطني والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب رؤساء مؤسسات وأعضاء في البرلمان.

 توقيع عدد من الاتفاقيات

وتشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، منها الدفاع والتجارة والاستثمار والتعاون الأكاديمي.

كما ستركّز المباحثات على توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتوطيد التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاستدامة البيئية، إلى جانب مبادرات ثقافية وتعليمية وشراكات في الرعاية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أردوغان الكويت سلطنة ع مان قطر

مواد متعلقة

تقرير عبري يكشف حقيقة رفض أردوغان حضور قمة شرم الشيخ بسبب نتنياهو

قرينة أردوغان تلتقي ممثلي وزارات البيئة على هامش المنتدى الدولي "صفر نفايات"

أردوغان: نبذل جهودا لضمان استدامة اتفاق غزة ولا نتخلى عن الحذر نظرا لسجل إسرائيل السيئ

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads