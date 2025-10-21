الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

استقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دومًا ملحمة فريدة فى تاريخ العسكرية المصرية شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين برهنوا حقيقة كونهم خير أجناد الأرض، موجهًا التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة.

الأمن الداخلى للدولة المصرية

من جانبه أشار الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن وسيظلان معًا يدافعان عن مقدراته مهما كلفهما ذلك من تضحيات، مشيدًا بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن الداخلى للدولة المصرية.

وفى نهاية اللقاء حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على إهداء الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول عبد المجيد صقر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

