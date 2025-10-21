الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السيسي يتوجه اليوم إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
 يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024.

وتنطلق أول قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 22 أكتوبر الجاري بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الجريدة الرسمية