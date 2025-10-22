تفاصيل طرح وحدات إدارية بالعلمين الجديدة للمصريين العاملين بالخارج

كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح الوحدات الإدارية بمشروع مزارين ضمن مبادرة بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة 78 وحدة إدارية بالمشروع بمساحات مختلفة بمشروع مزارين في قلب مدينة العلمين الجديدة ويمتد على مساحة تقارب 700 فدان، يضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل شاليهات، شقق، فيلات ووحدات تجارية، بتصميمات معمارية حديثة ومساحات خضراء واسعة تمنح السكان تجربة فريدة من الرفاهية والهدوء، يقع المشروع على طريق الإسكندرية - مطروح ويضم شبكة طرق داخلية متطورة تربطه بمناطق الخدمات والأحياء المجاورة، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة عامة ومسارات للمشي والدراجات.

وأنظمة السداد كالتالي:

ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺮرة 5,000 دولار ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻳﻀﺎف ﻣﺒﻠﻎ 50 دولارا ﻣﺼﺎرﻳﻒ دراﺳﺔ ﻻﺗﺴﺘﺮد ﻛﺪﻓﻌﺔ واﺣﺪة، وﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:

وأكدت وزارة الاسكان على أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة. وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

البديل الأول: الحصول على خصم بنسبة 7% من قيمة الوحدة.

في حالة استكمال نسبة السداد حتى 50%، مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال المدة المحددة، وسداد 50% من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الثاني: الحصول على خصم بنسبة 5% من قيمة الوحدة.

في حالة استكمال نسبة السداد حتى 50%، مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال المدة المحددة، وسداد 50% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة عام غير محملة بالأعباء المالية، ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الثالث: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة.

في حالة استكمال نسبة السداد حتى 30%، مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال المدة المحددة، وسداد 70% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالفوائد البنكية تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق على الرصيد المدين، على أن يتم السداد بالمعدل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، بالإضافة إلى 2% لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الرابع: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة، ويخص كل المشروعات ما عدا شقق ديارنا.

في حالة استكمال نسبة السداد حتى 15%، مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال المدة المحددة.

سداد 10% من إجمالي قيمة الوحدة عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة.

سداد 75% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 5 أو 7 أو 10 سنوات محملة بالفوائد البنكية تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق على الرصيد المدين، على أن يتم السداد بالمعدل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، بالإضافة إلى 2% لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

يتم سداد 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز خلال المدة المحددة.

يتم سداد مبلغ 1,500 دولار دفعة ربع سنوية، تبدأ أول دفعة بعد 3 أشهر من تاريخ الحجز وحتى تاريخ الاستلام.

يتم سداد مبلغ 2,000 دولار كدفعات سنوية، يتم سدادها مع نهاية العام وبحد أقصى ثلاث دفعات من تاريخ انتهاء الحجز.

استكمال سداد نسبة 50% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

سداد 50% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفوائد البنكية تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق على الرصيد المدين، على أن يتم السداد بالمعدل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، بالإضافة إلى 2% لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

