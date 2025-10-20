هنا الزاهد تكشف عن تغير كبير في شخصيتها خلال العامين الأخيرين

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن مرحلة جديدة تمر بها في حياتها الشخصية والمهنية، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر وعيًا في اتخاذ قراراتها. وقالت: "لازم أحسب خطواتي في شغلي وحياتي الشخصية، وحقيقي اختلفت عن زمان، بقيت أحسبها أكتر وحاسة إني عقلت شوية خلال العامين الأخيرين."

دروس هنا الزاهد من التجارب

وأضافت هنا الزاهد، خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أنها تعلمت الكثير من تجاربها السابقة، موضحة: "اتعلمت إني ما أثقش في الناس كلها، بقيت جافة المشاعر شوية، الأول كنت حساسة أوي وباحس باللي قدامي أكتر من نفسي."

من العطاء للتركيز على الذات

وأشارت الفنانة إلى أنها كانت في الماضي تتحمل مشاعر الآخرين على حساب راحتها، قائلة: "كنت دايمًا شايلة هم اللي قدامي أكتر من نفسي، لكن دلوقتي بقيت أنا بس، وبافكر في نفسي وبس، وبقيت أنانية بمعنى إني بحافظ على نفسي."

