ثقافة وفنون

ثراء جبيل تتألق بشهور حملها الأخيرة على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

تألقت الفنانة ثراء جبيل على السجادة الحمراء لفيلم "ولنا في الخيال حب"، إخراج سارة رزيق، والذي يشارك بالقسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

وظهرت ثراء جبيل على الريد كاربت بشهور الحمل الأخيرة الحمل، حيث تألقت الممثلة برغم اقتراب موعد ولادتها.

فيلم "ولنا فى الخيال حب"

يشارك فيلم "ولنا في الخيال حب" من إخراج سارة رزيق  بالقسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

والفيلم من بطولة الفنان أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق.

و تدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه: فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقّد؟.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. 

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

 

الجريدة الرسمية