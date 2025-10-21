اليوم، مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن أكبر طرح لعدد 8 أسواق تجارية متنوعة و3 وحدات صحية بنظام حق الانتفاع 10 سنوات في مزاد علني يقام بمقر جهاز المدينة اليوم الثلاثاء الموافق 21/ 10/ 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.



الأسواق التجارية والوحدات الصحية المطروحة بالمزاد في أماكن مميزة بمنطقة خدمات ابني بيتك الثانية والسابعة ومنطقة 390 فدانا ومنطقة 262 عمارة ومنطقة 1185 عمارة.



تأمين دخول المزاد 50 ألفا لكل سوق وكل وحدة صحية، ومتاح شراء كراسات الشروط من مقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

ومن المقرر أن تتم المزايدات وفق الآتي:

1ـ السوق التجاري بمنطقة ابني بيتك الثانية قطاع (د) قطعة (7) المول كاملًا بعدد 13 محلًا

2ـ السوق التجاري بمنطقة ابني بيتك الثانية قطاع (د) قطعة (9) المول كاملًا بعدد 12 محلًا

3ـ السوق التجاري بمنطقة 262 عمارة إسكان اجتماعي قطعة (9) المول كاملًا بعدد 12 محلًا

4ـ السوق التجاري بمنطقة 390 فدان إسكان اجتماعي قطعة (1) المول كاملًا بعدد 12 محلًا

5ـ السوق التجاري بمنطقة 1185 عمارة إسكان اجتماعي قطعة (34) بعدد 14 محلًا دور أرضي + 17 وحدة إدارية دور متكرر المول كاملًا

6ـ السوق التجاري بمنطقة ابني بيتك السابعة قطاع (ح) قطعة (12) محلات دور ارضي فقط بعدد 13 محلا

7ـ السوق التجاري بمنطقة ابني بيتك السابعة قطاع(ح) قطعة (12) وحدات إدارية دور متكرر بعدد 17 وحدة إدارية

8 ـ السوق التجاري بمنطقة ابني بيتك الخامسة قطاع (ب) قطعة (2) محلات دور أرضي بعدد 13 محلا

9ـ السوق التجاري بمنطقة ابني بيتك الخامسة قطاع(ب) قطعة (2) وحدات إدارية دور متكرر بعدد 17 وحدة إدارية

10 السوق التجاري بمنطقة ابني بيتك السابعة قطاع (س) قطعة (10) محلات دور أرضي المول كاملا بعدد 12 محلا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.