مريم أشرف زكي تشارك في بطولة مسرحية لتوفيق الحكيم

تشارك الفنانة مريم أشرف زكي في بطولة العرض المسرحي الجديد “نينا”، المأخوذ عن مسرحية “بين الميه والهوا”، من إخراج دينا أمين، والذي يُعرض ضمن موسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الفنانة مريم أشرف زكي

يُقام العرض على مسرح الجامعة الأمريكية ملك جبر بالتجمع الخامس، أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ثم يُستكمل على مسرح الجامعة الأمريكية الفلكي في ميدان التحرير أيام 30 و31 أكتوبر و1 و2 و3 نوفمبر.

وكانت مريم أشرف زكي تحدثت عن كواليس مسرحيتها في الجامعة الأمريكية، وعن دعم والدتها روجينا ووالدها، وقالت مريم: "مسرحية بنك القلق مأخوذة عن رواية لتوفيق الحكيم، واجرينا العديد من البروفات التي كانت كواليسها جيدة للغاية.

وأضافت مريم أشرف زكي: اختياري للمشاركة في هذا العمل هو بمثابة دفعة قوية لي، كما أنه منحني ثقة كبيرة بالنفس

