قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى احتفالية لتكريم أوائل الطلبة من خريجى الجامعات المصرية للعام الدراسى الماضى تقديرًا لتميزهم العلمى وحرصهم على التفوق خلال مختلف المراحل الدراسية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات بالدولة إيمانًا بأهمية التكامل فى الدور المجتمعى والتنسيق المشترك الذى يعود بالنفع على الوطن بكافة المجالات.

مشاركة كافة المؤسسات بالدولة فى تكريم أبنائها

 

وخلال الاحتفال ألقى اللواء أ ح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على مشاركة كافة المؤسسات بالدولة فى تكريم أبنائها المتميزين بمختلف القطاعات، مثمنًا أهمية تنظيم تلك الفعاليات التى تهدف إلى خلق الدوافع والحافز لبذل المزيد من الجهود وصولًا إلى التميز.

واستمرارًا لتنفيذ إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات، نظمت قوات الدفاع الشعبى العسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الأزهر وحلوان تم خلالهما إلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات والتحديات التى تواجه الشباب وأساليب مجابهتها، واختتمت الندوتان بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

