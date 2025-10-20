باسل رحمي: تمويل مشروعات المرأة بـ١٨ مليار جنيه لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على مساندة مشروعات سيدات مصر وفتياتها وتعزيز قدراتهن في العمل والإنتاج والاستثمار وإدارة الأعمال والمشروعات بمختلف تنوعها، وذلك باعتبار المرأة إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى قيام الجهاز بالتركيز بشكل متزايد على تنمية وإتاحة الدعم في المجالات التكنولوجية، وذلك لدعم رائدات الأعمال باعتبار التكنولوجيا أساسًا لتطور هذه المشروعات ونجاحها.

باسل رحمي: نعمل على تعزيز قدرات رائدات الأعمال وصاحبات الأعمال بالمزيد من الخدمات التكنولوجية

جاءت تصريحات رحمي في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تُقام هذه النسخة تحت شعار “Women in Tech”.

وذلك بحضور: الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة منى مراد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CEO Women.

وقال رحمي: إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحرص دوما على تنسيق الجهود مع مختلف المؤسسات والجهات لدعم خطط تمكين المرأة اقتصاديا لتوفير مختلف وتعزيز قدراتها في إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة بما يساهم في بناء جيل جديد من سيدات الأعمال خاصة في المجالات التكنولوجية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن المؤتمر الذي ينظمه نادي سيدات الأعمال في هذه النسخة يأتي تحت شعار "المرأة في التكنولوجيا"، حيث يتفق مع أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الحكومة المصرية نحو دعم مشروعات المرأة ومساعدتها على التحول الرقمي، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مشروعاتهم، مشيدا بالمؤتمر باعتباره منصة إقليمية ودولية تجمع القيادات النسائية في مجال الأعمال لتبادل الخبرات حول تطوير قطاع المشروعات خاصة مشروعات المرأة المصرية والعربية.

وقال رحمي: إن المرأة المصرية ستظل من دعائم الاقتصاد الوطني، موضحا أن الجهاز نجح منذ يوليو 2014 وحتى الآن في ضخ تمويل قدره 18 مليار جنيه مصري لدعم مشروعات المرأة في جميع محافظات مصر، مما أتاح 1.2 مليون فرصة عمل.

واستعرض رحمي تجربة الجهاز المميزة في تمويل المشروعات الريادية من خلال برنامج طموح قام بتنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي لتمويل رأس المال المخاطر بإجمالي بلغ 50 مليون دولار، بجانب مشاركته في تنظيم عدد من المسابقات لرواد الأعمال بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجامعات.

وأكد رحمي أن الجهاز يحرص على بناء قدرات الشباب من الجنسين من خلال الدمج بين المعرفة التكنولوجية والمهارات العملية، ويعمل على توفير التمويل والتدريب لدعم رواد الأعمال لضمان مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الجهاز يعتمد في إتاحة خدماته على تطوير أساليب وآليات الإنتاج وإدارة المشروعات، بما يتناسب مع تكنولوجيا العصر والذكاء الاصطناعي الذي دخل في عدد من التفاصيل المفيدة لهذه المشروعات.

وأكدت الدكتورة منى مراد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CEO Women في كلمتها على الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في إتاحة فرص عمل حقيقية للمرأة في مجال العمل الحر من خلال دعمها ماليا وفنيا ومساعدتها على بدء مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة؛ مما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت منى مراد أن CEO Women يسعى لأن يكون منصة مستمرة تضم الجهات المعنية بتمكين المرأة اقتصاديا وتهيئتها للتعامل مع التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده الأسواق.

ويقوم الجهاز من خلال تعاونه مع نادي سيدات الأعمال CEO Women Business Club بتنظيم منطقة ريادة الأعمال (Entrepreneurs Zone)، بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC CEI)، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women.

ومن المتوقع أن تكون منطقة ريادة الأعمال المنعقدة على هامش المؤتمر بمثابة منصة مخصصة لعرض قصص نجاح الشباب ورواد الأعمال، وخلق فرص للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتساهم في تسليط الضوء على الحلول الابتكارية الداعمة للتنمية المستدامة، على أن تتضمن المنطقة مساحة مخصصة يشارك فيها عدد من رواد الأعمال لعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم.

