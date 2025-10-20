الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السيسي يوجه بتحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة وتأهيلهم وفقًا لأحدث النظم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة.


اجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من ملفات عمل الوزارة، وتابع الرئيس السيسي سير العمل الدعوي بوزارة الأوقاف، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، ونشر القيم الصحيحة.
 

