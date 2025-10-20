شريف عرفة: استلفت من وحيد حامد طوال 5 سنين علشان أعرف أعيش (صور)

تحدث المخرج شريف عرفة عن علاقة المخرج بالممثل خلال الأعمال الفنية، قائلا: "محدش بيتفرج ع الزوايا والتكنيك بتاع المخرج.. الناس بتتفرج على الممثل.. والمخرج اللي مبيحبش الممثل ميشتغلش في السينما.. وأهم عنصر في الشاشة هي الشخصية.. كلنا بنفتكر شخصيات مش بنتفرج على تكنيك مخرج".

وتابع: "في فيلم فول الصين العظيم مثلا.. شخصية أبو موتة طلع دقيقة والناس فاكراه لغاية دلوقتي.. وكذلك لما جت أغنية يوم ورا يوم في الفيلم.. كانت لسة نازلة وقتها واخترتها عشان تكون كلمة السر ولازالت الناس فاكراها".

الجلسة الحوارية مع شريف عرفة

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي من خلال ملتقى سيني جونة بحضور المخرج الكبير شريف عرفة، حيث يدير الجلسة الفنان عباس أبو الحسن.

ويشهد الجلسة الحوارية كوكبة من النجوم والفنانين وعلى رأسهم: الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، وأحمد السعدني، ميس حمدان، نور النبوي، وغيرهم.

وعن فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، تابع: "من أعز أفلامي.. وكنت عايز أجيب فنانة صغيرة وشاطرة وكانت منى زكي لسه طالعة فاخترتها".

شريف عرفة ووحيد حامد

وأردف عن علاقته بالكاتب الراحل وحيد حامد: "استلفت من وحيد حامد طوال الفترة من سنة 1988 حتى 1993 علشان أعرف أعيش.. وعمره ما قاللي عايز تستلف الفلوس ليه".

