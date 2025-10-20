الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنظم أول زيارة ترويجية لجذب الاستثمارات الإندونيسية

قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى جمهورية إندونيسيا، نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بغرض تشجيع وتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

مصادر الاستثمارات المُتدفقة إلى مصر

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية أول زيارة ترويجية للهيئة العامة للاستثمار إلى إندونيسيا، في إطار سعي الهيئة إلى تنويع مصادر الاستثمارات المُتدفقة إلى مصر، خاصةً من دول شرق أسيا، التي استطاعت تحقيق طفرات صناعية ومالية خلال العقود الماضية.

وخلال الزيارة التقى حسام هيبة، بودي سانتوسو، وزير التجارة الإندونيسي، وعارف حافظ أوغروسينو، نائب وزير الخارجية الإندونيسي، وممثلي كبرى الشركات الإندونيسية العاملة في مجالات البتروكيماويات، والأسمدة، والصناعات الغذائية، والتعدين، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والسيارات، حيث تم استعراض المزايا التنافسية للاستثمار في مصر، وفرص الشراكة الاستثمارية بين البلدين.

وجدد حسام هيبة الدعوة بودي سانتوسو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، بغرض توفير منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، وفتح مجالات أوسع للتعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.

وشارك وفد الهيئة العامة للاستثمار في فعاليات الدورة الأربعين من معرض "إكسبو إندونيسيا"، الذي ضم ممثلي أكثر من 8 آلاف شركة من 130 دولة في 60 قطاعا اقتصاديا، وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه يتم استهداف جذب استثمارات من القطاعات ذات الأولوية للسوق المصري بعد دراسة الخطط الاستثمارية للشركات المُستهدفة، حتى يتم تحقيق أعلى استفادة مُمكنة لكافة الأطراف.

والتقى حسام هيبة روزان روسلاني، وزير الاستثمار الإندونيسي الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي، وبحث الجانبان القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية والصندوق السيادي الإندونيسي، الذي يدير أصول بقيمة 10 مليارات دولار، وقام بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في 14 دولة، ودعا حسام هيبة ممثلي الصندوق السيادي الإندونيسي لزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

