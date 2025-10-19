الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج هشام عطوة برئاسة قطاع المسرح

هشام عطوة
هشام عطوة

قدّمت نقابة المهن التمثيلية خالص التهاني للمخرج والفنان هشام عطوة بمناسبة صدور قرار وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتكليفه برئاسة قطاع المسرح، خلفًا للمخرج الكبير خالد جلال.

وأكدت النقابة في بيانها أن اختيار المخرج هشام عطوة لهذا المنصب يأتي تتويجًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات داخل الحركة المسرحية المصرية، وإيمانًا بقدراته الإدارية والفنية التي أثبتها خلال المناصب التي تولاها، سواء في البيت الفني للمسرح أو أثناء رئاسته لهيئة قصور الثقافة، وما قدّمه خلالها من مشروعات ومبادرات أثرت المشهد الثقافي في مختلف المحافظات.

 

وأعربت النقابة عن فخرها بهذا الاختيار، مؤكدًا أن هشام عطوة أحد أبناء المسرح الذين حملوا رايته بإخلاص وإبداع، وله بصمة مميزة في تطوير الحركة المسرحية وإثرائها على مدار سنوات طويلة.

واختتمت النقابة بيانها بتمنياتها له بمزيد من النجاح والتوفيق في مسؤولياته الجديدة، مواصلًا دوره في خدمة الفن والمسرح المصري، وداعمًا لمسيرة الوعي والإبداع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان هشام عطوة الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح وزير الثقافة

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية