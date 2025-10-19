المفوضين تؤجل نظر طعون مرشحي انتخابات النواب لـ21 أكتوبر

الأحد 19 أكتوبر 2025
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة من مرشحي مجلس النواب لجلسة ٢١ أكتوبر الجاري.

بينما تستمر المحكمة في نظر عدد من الطعون على مدار اليوم وباكر.

 

ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة جلساتها باكر لنظر باقي الطعون والفصل في المؤجل منها.

وكان وصل عدد الطعون في اللحظات الأخيرة قبل غلق الباب، لعدد ٢٠٦ طعن، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات، والأحكام الصادرة أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط ٤٠ طعن، وتمت احالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص، ليصبح بذلك عدد إجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، ٤٤ طعنًا في جاهزيتها للفصل فيها. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

