استعدادات مكثفة في أبو سمبل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس النادرة (صور)

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان خلال الأيام الماضية، جهودًا مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية مما ساهم فى أن تتزين وتكون فى أبهى صورها، لاستقبال ضيوفها وزائريها من داخل مصر وخارجها لمشاهدة الحدث العالمي الفريد، وهو ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر.

وأوضح عادل مرغني، رئيس مدينة أبو سمبل، أن أعمال التطوير والتجميل تمت بتنسيق كامل بين الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية بناء على التعليمات المشددة من محافظ أسوان بضرورة الظهور بالمدينة فى أجمل صورها أمام الوفود الرسمية والسياحية المشاركة فى الفعاليات الفنية والثقافية.

وأشار إلى أن مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس محمد فتحي قامت بتنفيذ أعمال الرصف لمسافة تصل إلى 5 كم، بداية من طريق المطار وحتى محيط معبد رمسيس الثانى بما يحقق السيولة المرورية ويسهل حركة الزائرين.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم بالتوازى تنفيذ حزمة من أعمال التجميل والإنارة والتشجير، شملت دهان البلدورات والأرصفة، وتهذيب وتقليم الأشجار، وتركيب منظومة إضاءة حديثة بألوان مبهجة أضفت لمسة جمالية على الشوارع والميادين الرئيسية لتظهر أبو سمبل فى أبهى صورة تليق بمكانتها السياحية العالمية.

وأشار إلى ان هذه الجهود تأتي فى إطار حرص المحافظ على رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بالمدن السياحية، وتعزيز جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الدولية بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة أسوان باعتبارها عاصمة الثقافة الأفريقية وواحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.

